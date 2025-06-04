Прямая трансляция матча Германия - Португалия за выход в финал Лиги наций

В ночь на 5 июня в матче сборных Германии и Португалии определится первый финалист Лиги наций по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" и начнется в 00:00 по времени Астаны. Игру обслужит словенский арбитр Славко Винчич, а в прямом эфире ее покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Сборная Германии уверенно прошла групповой этап Лиги наций, не потерпев ни одного поражения в матчах с Боснией, Венгрией и Нидерландами. В плей-офф команда по сумме двух встреч обыграла сборную Италии (2:1, 3:3) и вышла в полуфинал.

Португалия, несмотря на поражение в первом четвертьфинальном матче от Дании в Копенгагене (0:1), в ответной игре разгромила соперника (5:2) и вышла дальше. В своей группе португальцы также доминировали, не встретив серьезного сопротивления со стороны Хорватии, Шотландии и Польши.

Напомним, что во втором полуфинале, который состоится в ночь на 6 июня в Штутгарте, встретятся сборные Испании и Франции.