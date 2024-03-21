Прямая трансляция исторического матча Греция - Казахстан за выход на Евро-2024

Сегодня, 21 марта, в Афинах пройдет полуфинальный матч стыков Евро-2024 между командой Греции и сборной Казахстана. Одноматчевое противостояние выявит, кто из двух национальных дружин пробьется в финал решающего отборочного цикла, сообщают Vesti.kz.

Встреча между сборными Греции и Казахстана пройдет на стадионе OPAP Arena и начнется в 00:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна в 00:35 сразу на двух телеканалах и их сайтах:

ЭФИР ТЕЛЕКАНАЛА QAZAQSTAN

ЭФИР ТЕЛЕКАНАЛА QAZSPORT

Напомним, что победитель этой встречи 26 марта отправится в гости к лучшей из пары Грузия - Люксембург. Из четырех команд лишь одна получит заветную путевку на чемпионат Европы в Германии, который пройдет с 14 июня по 14 июля этого года.

Сборная Казахстана еще ни разу в своей истории не пробивалась в финальную часть континентального первенства. Греки же играли на Евро четыре раза, выиграв турнир в 2004 году.