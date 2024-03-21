Кто прокомментирует матч Греция - Казахстана в прямом эфире? Известны имена

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Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 12:30
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Сегодняшний матч между сборными Греции и Казахстана в стыках Евро-2024 покажут сразу два телеканала - Qazaqstan и Qazsport. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из отечественных комментаторов будет работать на матче.

Игра пройдет в Афинах и начнется в 00:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция на двух телеканалах начнется за десять минут до стартового свистка - в 00:35. Подробнее об эфире можете прочитать здесь.

На телеканале Qazaqstan матч на казахском языке прокомментируют Ермухамед Маулен и Олжас Байбосынов, а на Qazsport будут работать казахскоязычный комментатор Ерсин Ерик и русскоязычный Виктор Кирилюк.

Обе пары комментаторов будут задействованы с места событий - они будут вести репортаж прямо со стадиона OPAP Arena в столице Греции. Также стоит отметить, что в Афинах работает корреспондент Vesti.kz Алибек Кабенов, который оттуда будет делиться свежими инсайдами и эксклюзивами с читателями нашего сайта.

Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Греция Казахстан Телеканал QazSport

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