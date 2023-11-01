"Продолжу, уволюсь или ...". Магомед Адиев назвал условие для получения гражданства Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью Sport 24 заявил, что его возможное получение местного гражданства будет зависеть от результатов команды в отборочных матчах чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

46-летний российский специалист возглавил сборную Казахстана весной 2022 года.

"По получению гражданства Казахстана все разговоры отложены. Первостепенно - доигрываем игры отборочного цикла. И нельзя забывать, что весной предстоят отборочные игры через Лигу наций. А дальше могут быть разные сценарии: продолжу, уволюсь или буду совмещать посты", - сказал Адиев.

За два тура до завершения отбора Казахстан с 15 очками занимает третье место в группе H. Национальная команда отстает на четыре балла от лидеров группы - Дании и Словении.