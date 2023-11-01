"Продолжу, уволюсь или ...". Магомед Адиев назвал условие для получения гражданства Казахстана

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Сегодня 18:24
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью Sport 24 заявил, что его возможное получение местного гражданства будет зависеть от результатов команды в отборочных матчах чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

46-летний российский специалист возглавил сборную Казахстана весной 2022 года.

"По получению гражданства Казахстана все разговоры отложены. Первостепенно - доигрываем игры отборочного цикла. И нельзя забывать, что весной предстоят отборочные игры через Лигу наций. А дальше могут быть разные сценарии: продолжу, уволюсь или буду совмещать посты", - сказал Адиев.

За два тура до завершения отбора Казахстан с 15 очками занимает третье место в группе H. Национальная команда отстает на четыре балла от лидеров группы - Дании и Словении.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Казахстан Чемпионат Европы по футболу

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