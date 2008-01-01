"Приучили всех к сенсациям, в прошлом году обыграли Шотландию". Эксперт оценил шансы сборной Казахстана в отборе ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу будет иметь определенное преимущество в домашних матчах в квалификации чемпионата мира-2022, считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он прокомментировал итоги жеребьевки, рассказал о значении тренера для команды и предположил, с какими трудностями в Казахстане могут столкнуться соперники по группе.



- Как вам итоги жеребьевки?



- Я думаю, что очень почетно соперничать в одной группе с чемпионами мира. Тем более в первый раз играем с ними. Франция - безоговорочный фаворит группы. За второе место, скорее всего, поборются Украина с Финляндией.



Наша сборная в последнее время приучила всех к тому, что изредка может преподносить сенсации. В прошлом году обыграли Шотландию, получили много позитива. Наверное, будем бороться, чтобы остаться не на последнем месте.



Если разобрать соперников, то у Украины футбол на подъеме. Сейчас, у них появилось новое поколение футболистов. Финны сейчас востребованы во многих европейских клубах. Они тоже будут одними из тех, кто поборется за второе место, которое дает право сыграть в стыковых матчах.



Босния и Герцеговина, как и все балканские сборные, неудобный для нас соперник. У нас зачастую тяжело складываются матчи с такими командами. Нашим ребятам, в первую очередь, надо достойно выступить в группе, попробовать отобрать где-то очки.



- Это первая квалификация для сборной Казахстана, когда в группе всего пять команд. Ниже нас на жеребьевке не было других сборных. Будущие соперники превосходят команду Казахстана, за счет чего можно бороться и преподносить сенсации?



- Вероятно, если матчи будут проходить в Нур-Султане на искусственном газоне, это может стать проблемой для больших сборных. Я, как бывший футболист, говорю, очень неудобно играть на синтетических полях. У соперников наверняка будут опасения. Наверное, можно на этом попытаться их поймать, потому что на таких газонах эти команды не играют и не тренируются. Также нельзя не учитывать длительные перелеты в Казахстан и смену часовых поясов. Это все сказывается.



- Сборная Казахстана, даже судя по последней Лиге наций, не может ровно проводить два матча подряд. Положительный результат чередуется с поражением. В чем причина этого и как лучше распределять возможности?



- Здесь все зависит от тренера. Это и подбор игроков, и тактика, настрой на матч, изучение соперника, ротация. Все это будет выстраивать главный тренер, и все будет зависеть от подготовки команды к отборочному турниру. Много тонкостей и факторов, способствующих хорошей игре и результату.



Наш футбол давно в Европе, игроки имеют опыт, пора бы уже стабилизировать все. Вначале мы говорили о себе, что пока новички и набираемся опыта, но мы уже в УЕФА 18 лет, все это время соперничаем с европейскими сборными, наши футболисты выступают за границей. Поэтому дальше говорить о том, что мы новички, уже несерьезно.



- В марте начинаем с Францией дома, а через два дня играем с Украиной на выезде. Наши футболисты к подобным микроциклам и нагрузкам в матчах с такими командами не привыкли. Что здесь может сделать тренер?



- Впереди серьезные соперники и, соответственно, календарь тяжелейший. Так начинать тяжело. Обычно в любом турнире важно стартовать с набранных очков. Но сейчас соперники с самого начала у нас серьезные - Франция и Украина, которые будут бороться за высокие места. Всем будет тяжело, и игрокам, и тренерам. Тут только анализировать и готовиться, по-другому никак.



- Еще один наш соперник - сборная Финляндии, вы знакомы с этой страной не понаслышке - дважды выступали за местные клубы. Благодаря чему футболисты из этой страны востребованы в Европе, ведь чемпионат Финляндии не входит в число топовых лиг?



- В мое время в Финляндии сильно котировался английский стиль игры: три, четыре касания - и мяч уже в штрафной. Навесы, передачи с фланга, диагональные передачи, очень сильно поставлена игра головой. Сейчас все поменялось. Чемпионат Финляндии подходит для молодых игроков, в возрасте примерно от 20-ти до 23-х лет, которые хотят в дальнейшем попасть в европейские клубы. Это такая стартовая площадка для них, чтобы потом переехать в Бельгию, Нидерланды, Германию. В Финляндии развита агентская сеть, которая отслеживает игроков. Скауты просматривают матчи по всей стране, ищут талантливых футболистов, которые могут уехать в более сильные лиги.



В Финляндии все есть для развития футбола, в том числе и для детско-юношеского. Инфраструктура, хорошие поля, условия и квалифицированные специалисты. Самое главное - адекватные зарплаты. Причем на высшем уровне развиваются и другие виды спорта. За детей идет борьба между хоккеем, футболом, бенди, гандболом. Конечно, у них нет Месси или Роналду. Но при нас был Яри Литманен, я сам играл против Сами Хююпия, который потом в "Ливерпуль" ушел. Был такой Микаэль Форселл, а сейчас есть Теэму Пукки, который блистает в Англии. Страна во всех отношениях спортивная. Сборная Финляндии попала на чемпионат Европы. Мы видим, что они постепенно добились своего.



Напомним, сборная Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2022 попала в группу D, где будет соперничать с командами Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины. Квалификационный цикл стартует в марте 2021 года. С расписанием игр можно ознакомиться здесь.