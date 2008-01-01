"Пришло время больших побед". В Украине рассказали о шансах команды Шевченко и роли Казахстана в отборе на ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Андрей Воробей считает, что подопечные Андрея Шевченко будут бороться за выход из группы в отборочном турнире ЧМ-2022, в которой также представлен Казахстан.



"Учитывая, какая команда сейчас подобралась в сборной Украины, мы не должны бояться грандов. В какой-то мере они уже нас побаиваются. Вы же сами понимаете, с какими трудностями столкнулся тренерский штаб "сине-желтых" накануне матча с Францией осенью текущего года. Поэтому я бы не стал даже вспоминать тот поединок. Уверен, мы будем бороться с действующими чемпионами мира за выход из группы. Не в обиду Боснии и Герцеговине, Финляндии и Казахстану, но сборная Украины по уровню выше этих соперников. Для "сине-желтых" пришло то время, когда нужно добиваться больших побед", - сказал он zbirna.com.



Напомним, сборная Казахстана попала в группу D отборочного цикла ЧМ-2022. Ее соперниками будут команды Франции, Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь.