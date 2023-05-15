Принимал? Исламхан ответил на вопрос о допинге

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Сегодня 22:09
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- Ты не играл за сборную два года.

- Да!

- Сейчас ты вернулся и за эти два года сборная разнесла всех в Лиге наций без тебя. Какие главные изменения в национальной команде страны за это время?

- Ну думаю много, что изменилось, когда я начинал это был 2012 год. А сейчас там никого нет из этого года, только остался Асха (Асхат Тагыберген), Абзал (Абзал Бейсебеков), Сергей Малый был кажется . А сейчас все молодые игроки, хороший результат дают. Каждый год просто сборная прогрессирует.

- Ты говорил, что когда-нибудь вся правда в истории про допинг всплывет. Расскажи людям, которые, возможно упустили эту ситуацию, не знали про твой бан на два года в деталях. Что все-таки произошло у тебя, тем допинг тестом. И кто, в чем виноват?

- Игра Азиатской Лиги чемпионов против "Аль-Садда" была в Катаре. Команду тогда тренировал Хави. После игры нас забрали на допинг-тест. Да, вот так и произошло сейчас шесть человек до сих пор они не играют.

- Ты сам принимал этот допинг?

- Нет конечно.

- Что ты делал эти два года, как ты держал форму?

- С друзьями два раза в неделю играли пять на пять. В первые три месяца было очень тяжело. Спасибо семье, родителям, друзьям за то, что они поддерживали друзья. Два года быстро прошли.

- Когда ты вышел со Словенией тебе очень круто аплодировал весь стадион. Но когда проиграли эту встречу, многие в соцсетях оставляли о тебе негативные комментарии. Самая жесткая критика, которую ты слышал свой адрес за эти два года?

- Много, что было много. Говорили про допинг. Я рад, что вернулся в сборную. Я хочу помочь. Когда побеждаешь всегда все хорошо, но когда проигрываешь - кто плохие, только футболисты.

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