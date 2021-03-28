Когда приедут чемпионы мира? Стало известно расписание матчей сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022

Первым соперником сборной Казахстана по футболу в отборочном раунде ЧМ-2022 станет команда Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Действующий чемпион мира приедет в Казахстан в рамках первого тура группы D. Матч состоится 28 марта 2021 года. Также со сборной Франции команде Казахстана предстоит сыграть в последнем туре, но уже на выезде.

Расписание матчей сборной Казахстана в отборочном раунде ЧМ-2022 группы D:

28.03.2021 Казахстан - Франция

31.03.2021 Украина - Казахстан

01.09.2021 Казахстан - Украина

04.09.2021 Финляндия - Казахстан

07.09.2021 Босния и Герцеговина - Казахстан

09.10.2021 Казахстан - Босния и Герцеговина

12.10.2021 Казахстан - Финляндия

13.11.2021 Франция - Казахстан

Напомним, мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Прямые путевки на чемпионат мира получат победители групп. Еще 12 сборных, занявших вторые места по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира, поспорят за три места на ЧМ в стыковых матчах. Там будут сыграны три плей-офф и определены три финалиста.

Чемпионы мира и обидчики авторитетов. С кем сборная Казахстана сыграет в отборе на ЧМ-2022