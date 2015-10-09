Президент Узбекистана присвоил звания футболистам сборной за выход на ЧМ-2026

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присвоил игрокам национальной сборной, а также главному тренеру почетное звание "Гордость Узбекистана" за исторический выход команды в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента страны.

Высокими государственными наградами также отмечены представители футбольных структур. Орденом "За бескорыстную службу" награжден первый заместитель президента Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов. Несколько членов тренерского штаба получили ордена Дружбы.

Напомним, путевку на ЧМ‑2026 узбекская сборная завоевала после ничейного результата в матче против ОАЭ (0:0), что стало первым в истории страны выходом на мировой футбольный форум. Финальная стадия турнира пройдёт в Канаде, США и Мексике.