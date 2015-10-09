Тренер сборной Испании дал оценку Роналду

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций с Португалией и высказался о Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.
Испанский специалист восхищен лидером португальцев и отмечает его форму в таком возрасте.
"В финале мы увидим две суперсилы. У меня отличные отношения с их тренером. Мы играем с друзьями, а Роналду — один из величайших. Я безгранично восхищаюсь им. Здорово видеть, как футболист его возраста продолжает играть.
Это очень сложный соперник, и этот матч мог бы быть финалом чемпионата мира. В воскресенье мы снова можем войти в историю", — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.
Матч Португалия — Испания пройдет 8 июня, на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Игра стартует в 23:55 по казахстанскому времени.
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