"Преподнесла сюрприз". В Азербайджане оценили сборную Казахстана перед матчем Лиги наций

Азербайджанский специалист Рамин Гулиев высказался о предстоящем матче Лиги наций со сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25 сентября Азербайджан и Казахстан в заключительном матче групповой стадии Лиги наций сыграют в Баку.

"Думаю, что в игре с Казахстаном удастся продолжить нашу победную серию. Похоже, что мотивация нашей команды на высоком уровне. Сборная Казахстана преподнесла сюрприз в группе. Никто не думал, что они займут первое место", - цитирует азербайджанского специалиста Sportal.az.

Отметим, что сборная Казахстана обыграла Беларусь в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций со счетом 2:1. Азербайджан в предпоследнем туре сенсационно обыграл на выезде Словакию - 2:1.

Команда Магомеда Адиева набрала 13 очков и досрочно стала победителем квартета 3 дивизиона C. Благодаря этому национальная команда вышла в дивизион B.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →