Представлен официальный маскот Евро-2024

Официальный сайт УЕФА представил нового маскота для предстоящего чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии. В качестве маскота был выбран медвежонок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая презентация маскота прошла в одной из начальных школ Гельзенкирхена.

В официальном заявлении УЕФА говорится: "Талисман отдаёт дань уважения популярной детской игрушке, плюшевому медведю, которая, как говорят, возникла в Германии в начале XX века".

Болельщики смогут проголосовать за имя нового маскота на сайте УЕФА в течение следующих двух недель. Все четыре варианта имеют немецкое происхождение и связаны с словом "медведь" (Bär): Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года (Евро-2024) пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В групповом этапе турнира примут участие 24 сборные.

Фото: УЕФА©