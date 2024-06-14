"Пойдет на рекорд?" Месси сделал заявление о ЧМ-2026

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 10:27
©depositphotos.com/A.Paes

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями о собственных рекордах, сообщают Vesti.kz.

Его спросили, важно ли для него, что чемпионат мира 2026 года может стать его шестым, ведь ранее ни один футболист в истории не участвовал в таком количестве мировых первенств.

"Нет. Я никогда не придавал значения рекордам. Здорово бить рекорды и продолжать добиваться успехов, но я бы не стал участвовать в чемпионате мира только для того, чтобы сказать, что у меня их шесть. Если буду в форме, все сложится так, что я окажусь на турнире - прекрасно. Но я не поеду туда просто чтобы там быть.

Очень сложно говорить о том, что может произойти, поскольку впереди еще два года. У меня нет необходимости брать на себя обязательства и говорить "да" или "нет", потому что я не знаю, в какой форме буду. Также не хочу заставлять тренеров и партнеров по сборной думать о том, что я решу", - приводит слова Месси ESPN.

Напомним, что Месси 36 лет. В 2022 году он в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре.

Метки:
Месси Лионель Аргентина Чемпионат мира по футболу Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:27
Сборные
"Пойдет на рекорд?" Месси сделал заявление о ЧМ-2026
Вчера , 19:11
Сборные
Кандидата в сборную Казахстана прооперировали после грустного инцидента
Вчера , 18:40
Сборные
Кто станет главной машиной по голам на Евро-2024? Выбрали топ-5 претендентов
Вчера , 11:22
Сборные
Разоблачена схема заработка на Роналду во время Евро-2024
Вчера , 10:20
Сборные
"Капитан Америка" забил шедевр Бразилии и оформил сенсацию: видео
Вчера , 09:20
Сборные
Аймбетов прояснил ситуацию с клубом в Турции и трансфером в Азербайджан
Вчера , 08:00
Сборные
Криштиану Роналду сделал заявление на Евро-2024
12 июня, 19:13
Сборные
Сборной Казахстана вынесли вердикт после фиаско
12 июня, 17:55
Сборные
Камбэк в матче с Казахстаном заставил сменить главного тренера: подробности
12 июня, 16:20
Сборные
"Группа смерти" Евро-2024: Испания, Италия, Хорватия и андердог
© 2008 - 2024 ТОО «EML»