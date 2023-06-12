Появился неожиданный вариант в тренерской карьере Гвардиолы

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Сегодня 18:25
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может рассмотреть возможность работы с национальной сборной после завершения своего контракта с клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что 52-летний специалист планировал остаться в "Ман Сити" до 2025 года. Однако согласно информации, опубликованной The Guardian, Гвардиола рассмотрел возможность возглавить клуб в Серии А, с целью достижения успехов в четырех крупнейших европейских лигах.

Тем не менее, его планы изменились, и одной из опций для продолжения карьеры может стать работа с национальной сборной.

Пеп Гвардиола уже работает в "Манчестер Сити" в течение семи лет, за которые он привел клуб к 14 трофеям, включая завершившийся сезон, где команда стала обладателем требла.

Стало известно будущее Гвардиолы после требла с "Манчестер Сити"

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Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити

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