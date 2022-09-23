Появился "казахский Алаба". В России восхитились Зайнутдиновым после победного гола в Лиге наций

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Вчера 11:04
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Полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов забил победный гол за сборную Казахстана по футболу в матче Лиги наций с Беларусью (2:1) и удостоился похвалы от телеграм-канала "Инсайды от Карпа", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Зайнутдинов отличился на 79-й минуте, чем помог национальной команде выиграть группу Лиги наций и отобраться в дивизион B.

"Баха - игрок-мечта для любого тренера. Настоящий профи. Если верить данным Трансфермаркта, то в ЦСКА он не сыграл только на позициях нападающего и вратаря.

Результативнее всего у него получилось выступить в центре полузащиты. В этой роли он и "Спартаку" положил, и стал автором забитого мяча в падении в игре с "Нижним". Такому даже Холанд позавидует.

В этом году он классно раскрылся на позиции центрбека. Похоже, скоро он в него окончательно переквалифицируется. Судите сами: Дивеев - надолго травмирован, Роша - еще адаптируется, Набабкин - не молодеет, Фукс - Бруно (дай Бог здоровья).

А по оценкам Whoscored, Зайнутдинов лучший среди всех защитников "коней" в сезоне (7,3) и 2-й в РПЛ после Сантоса (7,5). Вот такое вот открытие сделал Федотов!

Только в сборной Баха играет исключительно впереди: атакующим или крайним полузащитником. И отнюдь не плохо: за 24 матча забил 10 мячей.

История Зайнутдинова чем-то напоминает карьеру Алабы. Давид тоже играл в "Баварии" в защите, но в сборной всегда считался игроком атаки.

Только в последние годы тренерский штаб австрийцев начал ставить Алабу в центр защиты. Кстати, в "Реале" он тоже выступает на этой позиции. Но, в отличие от Бахи, он далеко не лучший по оценкам (6,6).

Можно сказать, что у "коней" появился свой "казахский Алаба". Защитник - в клубе, игрок атаки - в сборной. Прикольно, чо", - пишет источник.

Напомним, что заключительный матч в квартете 3 Лиги наций Казахстан проведет на выезде против Азербайджана 25 сентября.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России Лига наций

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