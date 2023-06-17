Появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после победы в отборе на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 16:32
©Кадр из видео

Пресс-служба казахстанской федерации футбола представила видео из раздевалки сборной после победы над Сан-Марино в рамках отборочного цикла Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Парме и завершилась со счетом 3:0 в пользу казахстанцев.

"Парни, еще раз с победой! То, что я начал, действительно тяжелая она, неблагодарная игра. Самое главное, что мы хотели победить. Да и просил я вас, нам не надо ярко, нам не надо красиво (играть), даже нам три не надо было. Просто надо было приехать, забрать свою победу, свои три очка и двигаться дальше. Парни надо переключаться. Эта победа - это хорошо. Мы молодцы, вообще проблем нет, но мы хотим большего...

Поэтому парни, надо голове переключаться сегодня. Да и потихоньку готовиться. Вы видите, датчане по-моему теряют очки. Отменили гол? Ну все равно один ноль, тяжелая игра, непростой соперник, но уверяю вас, мы там можем и должны сделать большое дело. Поэтому парни, давайте готовиться. Все будет зависеть от того, что в нашей голове. Если я вам здесь говорил, не выигрывайте эту игру в голове, а теперь я вам говорю наоборот, теперь надо в голове переключить и выигрывать эту игру, мы должны туда самодостаточными ехать и делать большие дела. Это естественно победа. Но надо готовиться. Надо убрать эти все моменты и подготовиться. Потом все вместе отпразднуем. Когда две победы празднуешь, намного бывает веселее и слаще!", - сказал главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

Напомним, что следующую игру казахстанская сборная проведет в Белфасте против Северной Ирландии в ночь на 20 июня.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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