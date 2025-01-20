Появились тревожные новости о главном тренере сборной Узбекистана

Сборная Узбекистана по футболу продолжает тренировочные сборы в столице Катара, Дохе. Однако команду временно оставил главный тренер Сречко Катанец, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Футбольную ассоциацию Узбекистана.

По информации пресс-службы Футбольной ассоциации, Катанец не может руководить тренировочным процессом из-за ухудшения состояния здоровья. На данный момент о сроках его возвращения не сообщается.

"Главный тренер Сречко Катанец не сможет участвовать в этих сборах из-за ухудшения здоровья. На сборах с нашей командой будут работать помощники тренера Алеш Чех и Владо Радманович", - говорится в сообщении ассоциации.

По информации Championat.Asia, главный тренер сборной Узбекистана борется с онкологическим заболеванием, поэтому по рекомендации врачей словенец не будет присутствовать на сборах сборной в Дохе.



Напомним, что сборная Узбекистана борется за путевку на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Команда Катанеца, набравшая 13 баллов, занимает второе место в группе 1, где также представлены сборные Ирана, ОАЭ, Катара, Кыргызстана и КНДР.

Узбекской сборной для выхода на ЧМ-2026 по итогам этого раунда, нужно как минимум, удержать текущие позиции. Впереди у подопечных Катанеца матчи против Кыргызстана (дома), Ирана и ОАЭ (на выезде) и домашняя игра с Катаром.