Появились подробности по главному тренеру сборной Казахстана по футболу

Стало известно, когда Талгат Байсуфинов будет представлен в качестве главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Талгата Байсуфинова утвердят в качестве главного тренера сборной на 2022 год после тренерского совета, который состоится в январе", - пишет телеграм-канал "Гол емес".

Ранее сообщалось, что Байсуфинов продолжит работу в сборной, а новое соглашение с тренером будет рассчитано на один год.

Напомним, сборная Казахстана под руководством Байсуфинова заняла последнее место в отборочной группе чемпионата мира-2022, набрав три очка.

В стыковых играх Лиги наций за право остаться в дивизионе С Казахстан в марте дважды сыграет против Молдовы.