Появились фото из раздевалки сборной Казахстана перед матчем Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу претендует на победу в группе Лиги наций, а пресс-служба КФФ опубликовала фото из раздевалки национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Магомеда Адиева могут досрочно выиграть группу.

Ранее казахстанцы опубликовали состав против Беларуси, а матч стартует в 20:00 по времени Астаны.

"Раздевалка готова", - пишет пресс-служба.

Возможная победа Казахстана выведет национальную сборную в дивизион В турнира: есть несколько вариантов развития событий.

Досрочный выход или второй шанс? Как Казахстан доиграет Лигу наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →