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Казахстан объявил состав на матч за повышение в Лиге наций

Казахстан объявил состав на матч за повышение в Лиге наций
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Сборная Казахстана по футболу объявила состав на домашний матч Лиги наций против Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на КФФ. Хозяева поля могут досрочно выиграть группу.

Встреча на "Астана Арене" начнется в 20:00, а главный тренер казахстанцев Магомед Адиев выбрал следующих игроков.

Казахстан: Игорь Шацкий - Михаил Габышев, Сергей Малый, Александр Марочкин, Нуралы Алип и Ян Вороговский - Рамазан Оразов, Асхат Тагыберген, Аслан Дарабаев и Бахтиер Зайнутдинов - Абат Аймбетов.

Возможная победа Казахстана выведет национальную сборную в дивизион В турнира: есть несколько вариантов развития событий.

Досрочный выход или второй шанс? Как Казахстан доиграет Лигу наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь Алип Нуралы Зайнутдинов Бахтиер Аймбетов Абат Адиев Магомед

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