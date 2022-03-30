"Повезло" и "купленный матч", или как в Молдове отреагировали на вылет от сборной Казахстана

Автор: Димаш Тулегенов

Фанаты сборной Молдовы раздосадованы поражением в серии пенальти от команды Казахстана в рамках стыкового матча плей-офф Лиги наций. Часть болельщиков считает, что молдаванам не хватило лишь везения. Корреспондент Vesti.kz цитирует наиболее интересные комментарии со стороны болельщиков проигравшей дружины.

Матч, прошедший в Нур-Султане, завершился победой молдаван со счетом 1:0 (2:2 - по итогам двух встреч). Дополнительное время голов в себя не вместило, а вот в серии пенальти удачливее оказались хозяева - 5:4, хотя гости и вели 4:2.

Вот что пишут болельщики сборной Молдовы в комментариях под постом в официальном Instagram-аккаунте местной футбольной федерации:

"Повезло Казахстану".

"Как близки мы были...".

"Печальный матч. Почти на 90 процентов выигранный и в итоге проигранный".

"Судья не дал провести последнюю замену (Постолачи -> Николаеску) на последней минуте. Незначительная деталь, но она решила судьбу матча...".

"Николаеску и Ревенко слишком молоды и неопытны, чтобы исполнять последний пенальти".

"Одного не понимаю, почему Ионицэ не забил? Николаеску выглядел уставшим с 70-й минуты".

"Николаеску бил хорошо, но вратарь угадал".

"Матч куплен".

"Хватит ругаться по пустякам, ребята не виноваты. Пенальти 50 на 50, оба матча были удачными для нашей сборной. Видно, что ребята хотят победить и бороться, давайте не будем злыми, мы только в начале пути. Я уверен, что в следующих матчах мы получим то, что хотим, уважение Райляну и всей команде и, конечно, тренеру, который делает очень хорошую работу. Я уверен, что у нас будет хороший футбол в Молдове, все только начинается, и будьте лучше, не ругайтесь зря!".

"Хотелось как лучше, а получилось как всегда".

"Они старались как могли, игра была наша, но случилось то, что случилось! Мы учимся на своих ошибках!".

"Закидывать поле посторонними предметами и мешать. Фанаты отпад".

"Для всех казахстанцев, вам не стыдно так много комментировать? Разве вы не видели, что вам просто повезло? Вы не умеете играть, мы доказали, что умеем... а вы?".

Напомним, что благодаря этому успеху сборная Казахстана сохранила место в дивизионе С. В следующем групповом этапе казахстанцы сыграют в квартете со Словакией, Беларусью и Азербайджаном.

Что касается Молдовы, то команда вылетела в низший дивизион Лиги наций - D.