"Поверьте, я бы сегодня ушел ...". Адиев - о крупном поражении сборной Казахстана, молодежи и критике

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев объяснил причины крупного поражения от Греции (0:5), а также рассказал, кого из молодых планировал выпустить в основе и готов ли он к шквалу критики в свой адрес, сообщает корреспондент Vesti.kz из Афин.

- Магомед Мусаевич, столь ошеломляющее начало для нашей команды - это собственные ошибки или давление соперника?

- Мы оказались не готовы к началу матча, хотя это обсуждалось и мы понимали, что первые минуты будет давление, мы много об этом говорили, должны были определенные вещи делать, но не получилось. К 15-й минуте 0:2, соперник сделал солидный гандикап и по большому счету в первом тайме мы так и не смогли вернуться в игру.

С чем связано? Соперник был резче в своих выпадах. Но и думаю, что в плане психологии мы не смогли справиться со своим внутренним давлением и давлением соперника.

- В чем был план на игру и почему вышел именно такой состав?

- Мы хотели в тактическом плане немного гибридную схему. Греция играет достаточно вертикально и надо было их ширину растягивать. Чесноков и Астанов - должны были расширять атаку и опорную зону соперника. Здесь мы должны были Зайнутдинову развязать руки, чтобы он получил пространство и оказывал давление в центральной зоне. Считаю, что Самородов, Астанов Чесноков подходили другу другу, они контратакующие игроки, нам нужна была их скорость и динамика, поскольку понимали, что соперник будет больше владеть мячом.

Мы просели в краях. Должным образом не выдвигались. Ян еще схватил эти нюансы, а с Багой чуть сложнее пришлось. Но я думаю Каиров не смог переборот момент с пенальти и чуть "застрял". В тренировках и контрольной игре было понимание, что команда знает как действовать, но в первом тайме того почерка, который я хотел придать команде не было. Значит это я не донес и конечно целиком и полностью это моя вина.

Мы слишком много ошибались. С такими ошибками невозможно на что-то претендовать. Много мячей засовывали под прессинг и получали ответные атаки. Почему мы это делали? Наверное, это я неправильно преподнес. Мы действительно чувствовали себя не в своей тарелке.

- Садыбеков вышел во втором тайме в столь важной игре - это доверие говорит о том, что в дальнейшем он будет играть все больше?

- Только в последний момент я принял решение, что Адик останется на скамейке. Я до последнего его рассматривал, как основного игрока. Он очень хорошо провел эти циклы и в контрольной игре себя хорошо зарекомендовал, по большому счету он заслуживал выйти с первых минут, но при всех прочих моментах я просто отдал предпочтение более опытному игроку, учитывая важность этого матча. Но по всем показателям Садыбеков был готов выйти с первых минут.

- Вы говорили, что сборной необходимо провести омоложение и затем красиво уйти, вы готовы продолжить этот процесс обновления или момент настал?

- Омоложение сборной действительно надо делать. Нужна скорость, динамика если мы хотим на большой турнир. Это новое поколение по-спортивному наглое, они не тушуются. Сегодня было видно, что нам не хватило коллективного взаимодействия. Чесноков, Самородов, Оразов, Астанов - это уже не завтрашний, а сегодняшний день. Тот же Садыбеков на подходе.

Я и в раздевалке уже сказал - этот цикл закрылся. Ребята большой путь прошли. Я и раньше говорил, что до чемпионата Европы я никуда не уйду. Я считаю, что полностью сдержал свое обещание. После этого надо садиться, думать, готов ли я, готова ли федерация к следующему циклу. Сейчас я ни в коем случае не приму решение, пока не поговорю с Адлетом Назарбаевичем Барменкуловым, потому что этот человек для меня слишком многое сделал, прошел через всю критику, когда меня назначал. Сколько угроз было в мой адрес, но он всегда щитом стоял за моей спиной.

Конечно, это будет сложный разговор. У меня есть свое видение. 26-го надо достойно выступить, игра ничего не дает, но на кону наши имена, мы постараемся и подойдем во все оружии.

- Завтра на вас наверняка обрушится критика за все подряд - изменение календаря чемпионата, отсутствие практики у некоторых игроков и многое другое. Вы готовы к этому?

- Нас много хватили и поддерживали, спасибо огромное, Казахстан для меня много сделал. Я с достоинством приму критику, никаких проблем, поражение полностью за мной, для меня оно очень болезненное. В любой другой ситуации, поверьте, я бы сегодня же подал заявление об уходе. Меня сдерживает лишь президент федерации - не поговорив с ним, я не могу принять решение. Но я открыт к любой критике. Как говорится теперь карт-бланш в руках критиков.

- Почему на поле не вышел Тагыбреген?

- Первую неделю он сами не тренировался. У него была травма. С Туркменистаном на десять минут вышел, но однозначно был не в том тонусе. Мы его готовили его выход на 20-30 минут, но ты планируешь одно, а игра показывает другое. После провального первого тайма надо было делать замены. Потом крутилось, чтобы его выпустить. Но Зуев больше туда поднимается, Асхат все равно играет ниже, получилось бы несколько игроков, которые бы находились внизу.

Отметим, что сборня Греции вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024 где сыграет против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил Грузии в полуфинале Лиги наций.