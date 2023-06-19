Послематчевые пенальти определили победителя Лиги наций в матче Хорватии и Испании

Сборная Испании по футболу стала победителем Лиги наций, обыграв Хорватию в финале турнира, сообщают Vesti.kz.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Роттердаме, завершилось со счетом 0:0. А серию пенальти лучше исполнили испанцы - 5:4. У хорватов пенальти не реализовали Ловро Майер и Бруно Петкович, у "Красной фурии" - Эмерик Ляпорт.

В матче за третье место сборная Нидерландов уступила Италии.

Этот розыгрыш Лиги наций стал третьим в истории, Испания впервые выиграла турнир. Ранее его победителями становились сборные Португалии и Франции.