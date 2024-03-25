Португалия "разогнала" звезд. Все из-за Роналду?

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Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес решил поэкспериментировать с составом в товарищеских матчах перед чемпионатом Европы-2024, который пройдет в Германии, передают Vesti.kz.

Так, в первой контрольной игре Португалия разгромила Швецию со счетом 5:2. После игры Мартинес "разогнал" восемь звезд сборной. В расположение своих клубов отправились Бернарду Силва и Рубен Диаш (оба "Манчестеир Сити), Жоау Палинья ("Фулхэм"), Нелсон Семеду и Тоти Гомеш (оба "Вулверхэмптон"), Рафаэл Леау ("Милан"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") и Гонсалу Рамуш (ПСЖ).

Отметим, что матч со шведами пропустила немалая группа других звезд португальцев, в том числе и Криштиану Роналду, получивший дополнительный отдых. Теперь они вместе с молодежью будут играть против Словении (26 марта).

По информации AS, Мартинес заранее планировал сыграть против Швеции и Словении двумя разными составами, вызвав для этого 32 футболиста.

Роналду уже прибыл в расположение сборной Португалии, которая ведет подготовку к матчу со Словенией.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года и помог команде напрямую выйти на Евро-2024. За это время он провел за национальную команду 205 матчей и забил 128 голов. Оба показателя являются рекордными на международном уровне.

Cоперниками Португалии на групповой стадии Евро-2024 станут Чехия, Турция и победитель матча Греция/Грузия.

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