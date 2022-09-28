Португалия и Испания на последних минутах выявили победителя группы Лиги наций

Cборная Испании по футболу одержала победу над Португалией в шестом туре группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы 2 дивизиона А прошла в Браге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых решающий гол на 88-й минуте забил Альваро Мората.

В другом матче квартета Швейцария оказалась сильнее Чехии - 2:1.

Как итог, Испания с 11 очками заняла первое место в группе и вышла в плей-офф турнира. За ней расположились Португалия (10), Швейцария (9) и Чехия (4).