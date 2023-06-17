Популярнейший футбольный сайт отреагировал на вторую победу Казахстана в отборе на Евро-2024

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Сегодня 17:02
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Популярнейший футбольный сайт "Футбол на Куличках" (ФНК) не прошел мимо победы сборной Казахстана над Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz

Встреча прошла в Парме и завершилась со счетом 3:0 в пользу казахстанцев.

"Команда Магомеда Адиева одержала вторую победу подряд в отборочном турнире Евро-2024. И вновь сборная Казахстана забила три мяча. Только на этот раз победа получилась не героической, а уверенной. Хотя до перерыва сборная Сан-Марино создала не меньше опасных моментов, чем соперник. У ворот Игоря Шацкого дважды становилось "жарко" после рикошетов от Александра Марочкина. В одном из эпизодов за "ястребов" даже сыграл каркас ворот. Гости же заметно чаще били по воротам и больше проводили времени с мячом. И в итоге реализовали первый же свой шанс. На 37-й минуте Ян Вороговский воспользовался ошибкой Мануэля Баттистини и поразил ворота с близкого расстояния. Во втором тайме казахи прибавили, и на 49-й минуте каркас ворот сыграл уже за хозяев - после мощного удара Михаила Габышева мяч угодил в перекладину. А на исходе часа игры казахстанцы заработали пенальти после того, как Филиппо Фаббри сыграл рукой в своей штрафной. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Асхат Тагыберген. Магомед Адиев провел ряд своевременных замен, и одна из них сыграла на исходе компенсированного времени. После удара вышедшего на поле Бахтиера Зайнутдинова и рикошета от Роберто Ди Майо мяч закатился в левый нижний угол. В итоге команда Магомеда Адиева одержала крупную "сухую" победу и по очкам теперь имеет равенство с Данией, Словенией и Финляндией. Ситуация в группе Н запутывается до предела. Сборная Сан-Марино же продолжает идти без набранных очков. "Бело-голубые" не проигрывали крупно с сентября прошлого года", - пишет сайт.

Напомним, что следующую игру казахстанская сборная проведет в Белфасте против Северной Ирландии в ночь на 20 июня.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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