Почему сборная Казахстана выбрала Черчесова? В России дали ответ

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

"Главный тренер сборной Казахстана - нормальная должность для Станислава Черчесова. У него есть долгий опыт работы со сборной России. Черчесов - опытный наставник, поэтому он продолжит, что начал Адиев. Хочу пожелать Черчесову успеха, ведь скоро начнутся отборочные матчи на чемпионат мира 2026 года.

Без разницы, где ему лучше работать, - в сборной или клубе. Но, наверное, все-таки лучше работать в клубе, потому что там встречаешься с футболистами каждый день. А в национальной команде видишься с игроками только перед матчами. Поэтому Черчесов подберет себе помощника, который будет просматривать и следить за каждым игроком.

Наверное, Черчесова взяли в сборную Казахстана, чтобы он привнес что-то новое, но при этом продолжил ту работу, которая была. Национальная команда Казахстана достаточно неплохо выступила в отборе на чемпионат Европы 2024 года, ведь был момент, когда они могли пройти на турнир. Но не повезло с Грецией, однако это был первый матч, где они уступили с крупным счетом", - сказал Тарханов "Чемпионату".