Почему Роналду посадили в запас на ЧМ-2022: признание тренера

Бывший главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш объяснил, почему решил оставить главную звезду команды - нападающего Криштиану Роналду в запасе в матчах плей-офф чемпионата мира-2022, сообщают Vesti.kz.

На том мундиале Роналду выходил в старте в трех матчах группового этапа, но в 1/8 против Швейцарии (6:1) в основе его заменил Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик. В матче 1/4 против Марокко Криштиану вновь остался в запасе, но Португалия в итоге проиграла 1:0 и вылетела из турнира.

"Роналду сыграл первые три матча, а затем мы приняли тактическое решение оставить его на скамейке запасных. Это было коллективное решение. Я и мой тренерский штаб думали, как будет лучше для команды. В этом не было ничего личного. Если бы мы не вылетели, возможно, этот вопрос бы вообще не обсуждался. Решение было принято по тактическим соображениям", - приводит слова тренера AS.

Добавим, что после ЧМ-2022 Сантуш покинул сборную Португалию. Недавно он возглавил стамбульский "Бешикташ", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в историю

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. За это время он провел за национальную команду 205 матчей и забил 128 голов. Оба показателя являются рекордными на международном уровне.

В 2023-м Криштиану стал лучшим бомбардиром мира, забив 54 гола за клуб и сборную. Нападающий выступает за "Аль-Наср" с 2023 года.

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