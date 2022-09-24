Победа Казахстана в группе Лиги наций удивила экс-тренера московского "Спартака"

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Сегодня 16:20
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Бывший наставник московского "Спартака" и уральского "Акжайыка" Андрей Чернышов дал прогноз на матч шестого тура Лиги наций Азербайджан - Казахстан. Он считает, что команда Магомеда Адиева не проиграет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы 3 дивизиона С пройдет 25 сентября в Баку и начнется в 22:00 по времени Астаны. Вне зависимости от ее результата Казахстан останется на первом месте в квартете. В следующем розыгрыше турнира команда выступит в дивизионе В.

"Любая команда, выступая на своем поле, хочет победить, несмотря на имя своего соперника. Здесь приедет победитель группы, который всех обыгрывает и показывает качественный футбол. Конечно, сборная Азербайджана, тоже ставит всегда перед собой амбициозные задачи, поскольку там вливают большие финансы в развитие этого спорта в стране. Команда тоже хочет на глазах своей публики одолеть сильнейшего в группе. Думаю, будет хорошая встреча, так как азербайджанцам нужно показать результат и занять место в группе как можно выше.

Удивлен тем, как казахская сборная провела этот турнир, заняла первое место, потому что в последние годы результаты не радовали. Казалось уже, что эта команда превращается в аутсайдера европейского футбола, хотя в стране много очень хороших местных игроков, приезжают качественные иностранцы, большое финансирование в клубах. Конечно же, показатель всего футбола в любой стране - это выступления в еврокубках и национальной сборной.

Никакого проходного матча не будет, зная тренера сборной Казахстана, который очень амбициозен, любит дисциплину. Он будет готовить команду к этому не значащему ничего поединку с турнирной точки зрения очень хорошо. Адиев не допустит встречи, в которой можно будет играть, спустя рукава. Сложно сказать, насколько принципиален этот матч и для кого. Думаю, будет результативная ничья, команды постараются показать хороший, атакующий футбол. Рискну предположить, что счет матча будет 2:2", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Ранее своим прогнозом на предстоящий матч поделился экс-тренер сборной Казахстана Арно Пайперс.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Лига наций Сборная РК по футболу Азербайджан

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