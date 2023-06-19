"Победа и гол". Бельгийский клуб обратился к игроку сборной Казахстана перед матчем отбора к Евро-2024

Бельгийский "РВД Моленбек" обратился к защитнику сборной Казахстана Яну Вороговскому, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче третьего тура отбора к Евро-2024 против Сан-Марино Ян забил гол, а сборная Казахстана одержала победу со счетом 3:0. Сегодня, в ночь на 20 июня национальная команда сыграет в Белфасте против Северной Ирландии.

"Ян ВороГОЛский. Победа и гол нашего защитника в матче против Сан-Марино в субботу вечером ⚽️ Мы надеемся, что сегодня вечером он сыграет отличный матч против Северной Ирландии 💪🏽", - пишет пресс-служба бельгийского клуба.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →