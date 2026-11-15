Первый матч без Роналду обернулся антирекордом для Португалии

Сборная Португалии по футболу уступила Дании в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Браге и завершилась со счётом 4:1 в пользу датчан.

По данным The Touchline, для португальцев это поражение стало самым крупным за последние восемь лет - в последний раз национальная команда проигрывала с разницей в три мяча в 2018 году (тогда в товарищеской встрече она уступила Нидерландам со счётом 0:3). Кроме того, это самое крупное домашнее поражение Португалии в официальных матчах.

Встреча в Браге стала первой для сборной Португалии после завершения международной карьеры Криштиану Роналду. Перед стартовым свистком на стадионе прошла торжественная церемония чествования 41-летнего форварда, в которой приняли участие игроки и болельщики.

Группа 4 Лиги А после пяти матчей:

1. Португалия - 12 очков;

2. Дания - 9;

3. Норвегия - 6;

4. Уэльс - 3.

17 ноября сыграют Уэльс - Португалия и Дания - Норвегия.