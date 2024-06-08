Пенальти и два гола в концовке решили судьбу матча Казахстана с Грузией

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Сегодня 21:05
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Молодежная сборная Казахстана по футболу до 20 лет сыграла товарищеский матч против сверстников из Грузии, передает Vesti.kz

Встреча состоялась сегодня, 8 июня на стадионе имени Михаила Месхи в столице Грузии - Тбилиси.

На шестой минуте полузащитник хозяев поля Лука Цулукидзе открыл счет. На 83-й минуте форвард Лука Чаганава удвоил преимущество грузин в счете. Казахстанцам удалось отыграть один мяч на 89-й минуте, когда с пенальти отличился Ерсултан Кардибеков. Итог матча - победа сборной Грузии со счетом 2:1.

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Отметим, что днем ранее национальная сборная Казахстана с таким же счетом уступила Армении.

 

Метки:
Сборная РК по футболу Футбол

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