Определился победитель Лиги наций КОНКАКАФ

Сборная США по футболу обыграла команду Мексики в финале Лиги наций Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Тайлер Адамс (45-я минута) и Джованни Рейна (63-я).

В матче за третье место сборная Ямайки переиграла команду Панамы - 1:0. Единственный гол 42-й минуте забил Декстер Лембикиса.

Таким образом, сборная США в третий раз подряд стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ. В финале первого розыгрыша американцы в дополнительное время обыграли мексиканцев (3:2), а в финале второго - одержали победу над канадцами (2:0).

Лига наций КОНКАКАФ - международный футбольный турнир среди сборных Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, который проводится под руководством КОНКАКАФ. В турнире принимают участие все 40 национальных команд, входящих в КОНКАКАФ, за исключением Гватемалы, членство которой в ФИФА было приостановлено в 2016 году.