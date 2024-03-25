Определился победитель Лиги наций КОНКАКАФ

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 11:00
©twitter.com/USMNT

Сборная США по футболу обыграла команду Мексики в финале Лиги наций Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Тайлер Адамс (45-я минута) и Джованни Рейна (63-я).

В матче за третье место сборная Ямайки переиграла команду Панамы - 1:0. Единственный гол 42-й минуте забил Декстер Лембикиса.

Таким образом, сборная США в третий раз подряд стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ. В финале первого розыгрыша американцы в дополнительное время обыграли мексиканцев (3:2), а в финале второго - одержали победу над канадцами (2:0).

Лига наций КОНКАКАФ - международный футбольный турнир среди сборных Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, который проводится под руководством КОНКАКАФ. В турнире принимают участие все 40 национальных команд, входящих в КОНКАКАФ, за исключением Гватемалы, членство которой в ФИФА было приостановлено в 2016 году.

Метки:
Лига наций США Мексика Футбол
Новости
Сегодня , 11:30
Сборные
В сборной Португалии выбрали преемника Криштиану Роналду
Сегодня , 11:00
Сборные
Определился победитель Лиги наций КОНКАКАФ
Сегодня , 08:58
Сборные
Названы причины провала сборной Казахстана в матче с Грецией
Сегодня , 08:35
Сборные
Сборная Казахстана прибыла на третий матч в году
Вчера , 22:41
Сборные
Казахстану предложили "нового" тренера после разгрома от Греции
Вчера , 17:04
Сборные
Казахстан разгромом и тремя дублями завершил отбор на Евро-2024
Вчера , 13:51
Сборные
Сборная Казахстана отцепила из состава футболиста после разгрома от Греции
23 марта, 19:30
Сборные
Назван ключевой игрок сборной Казахстана в битве за Евро
23 марта, 17:09
Сборные
В Греции подобрали эпитет для Казахстана после победы в плей-офф Лиги наций
23 марта, 16:39
Сборные
От мифологии к реальности. Останется ли Адиев в сборной Казахстана?
© 2008 - 2024 ТОО «EML»