Определился лучший игрок сборной Казахстана в победном матче с Молдовой

Бахтиер Зайнутдинов стал лучшим игроком в составе сборной Казахстана по футболу в первом стыковом матче Лиги наций против Молдовы по версии читателей Vesti.kz.

Полузащитник ЦСКА победил в голосовании, набрав 46 процентов голосов. В прошедшем матче он показал себя настоящим лидером команды. В конце игры чутье Зайнутдинова привело к решающему голу. На 79-й минуте он сумел побороться с двумя защитниками после заброса из глубины и прострелить вдоль ворот, после чего защитник молдаван оформил автогол.

Автор первого гола в ворота молдаван - Сергей Малый - набрал 23 процента голосов и занял второе место. На третьем месте Александр Марочкин - 18 процентов. Три процента набрал Игорь Шацкий. По два процента у Марата Быстрова и Айбара Жаксылыкова. Один процент набрал Владислав Васильев. Еще четыре процента читатели отдали за других игроков.

Напомним, что в первой встрече сборная Казахстана победила со счетом 2:1. Ответный матч состоится 29 марта в Нур-Султане. По итогам двух игр будет определена команда, которая покинет дивизион С.