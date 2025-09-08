Определился еще один участник ЧМ-2026 по футболу

Сборная Туниса оформила путёвку на чемпионат мира-2026, обыграв в гостях Экваториальную Гвинею со счётом 1:0, сообщают Vesti.kz.

Решающим стал гол Мохамеда Али Бен-Ромзана, который отличился на пятой компенсированной минуте второго тайма.

После этой победы тунисцы набрали 22 очка в восьми матчах и досрочно заняли первое место в группе H. Экваториальная Гвинея с 10 баллами опустилась на четвёртую строчку.

Для Туниса это будет уже третий подряд и седьмой в истории выход в финальную часть мирового первенства.

Таким образом, Тунис стал 18-й командой, отобравшейся на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Кто уже вышел на ЧМ-2026:КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)США (хозяева турнира)Мексика (хозяева турнира)Канада (хозяева турнира)КОНМЕНБОЛ (Южная Америка)АргентинаБразилияЭквадорУругвайКолумбияПарагвайАФК (Азия)ЯпонияИранУзбекистанРеспублика КореяИорданияАвстралияОФК (Океания)Новая ЗеландияКАФ (Африка)МароккоТунис

Напомним, что на предстоящем чемпионате мира, который пройдет летом 2026 года впервые сыграют 48 команд. Кроме того, турнир впервые состоится сразу в трёх странах: США, Мексике и Канаде.