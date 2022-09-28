Определились все участники плей-офф Лиги наций

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Сборные Хорватии, Испании, Италии и Нидерландов по футболу сыграют в плей‑офф нынешнего розыгрыша Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хорваты с 13 очками стали первыми в группе 1 дивизиона А, испанцы и итальянцы с 11 очками стали первыми в группах 2 и 3 соответственно, а нидерландцы с 16 очками стали первыми в группе 4.

Полуфиналы плей-офф Лиги наций намечены на 14 и 15 июня 2023 года. 18 июня состоится финал турнира и матч за третье место.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции.

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Метки:
Лига наций Хорватия Испания Италия Нидерланды

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