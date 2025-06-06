Определилась судьба Кыргызстана в отборе на ЧМ-2026

Сборная Кыргызстана потерпела неудачу в отборе на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport АКИpress.

На пути к мечте сборная Кыргызстана столкнулась с жестокой реальностью - команда завершила борьбу за выход на чемпионат мира-2026, потеряв шансы за тур до конца квалификации.

Свой путь кыргызстанцы начали осенью 2023 года, стартовав со второго этапа азиатской квалификации. Тогда под руководством словака Штефана Тарковича они сотворили историческое достижение - впервые вышли в третий раунд, обойдя в группе сборные Омана, Малайзии и Тайваня. К тому же, это обеспечило им участие в финальной стадии Кубка Азии-2027.

На решающий этап кыргызская сборная вышла уже с новым наставником - Максимом Лисицыном. В третьем раунде она оказалась в «группе смерти» с Ираном, Узбекистаном, ОАЭ, Катаром и КНДР.

В восьми матчах Кыргызстан одержал две победы и потерпел шесть поражений, но шансы на четвертое место - а значит и продолжение борьбы - сохранялись вплоть до девятого тура. Все решалось в матче против КНДР, который прошел на нейтральном поле в Саудовской Аравии.

Кыргызстану нужно было побеждать и надеяться на осечку Катара. Однако все пошло не по плану: лишь на 90+5-й минуте кыргызстанцы спаслись от поражения, сыграв вничью - 1:1. Катар же сенсационно переиграл Иран в Дохе (1:0), лишив кыргызстанцев всех шансов.

Таким образом, судьба группы А определена досрочно: Иран и Узбекистан - в финальной части ЧМ-2026, ОАЭ и Катар - в следующем раунде квалификации, а Кыргызстан и КНДР завершают борьбу.

10 июня кыргызстанцы сыграют заключительный, уже не решающий матч против сборной ОАЭ в Бишкеке.