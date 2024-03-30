"Он добился бы успеха". Чемпион мира-2006 высказался о кандидате в тренеры сборной Казахстана

Автор: Димаш Тулегенов

Знаменитый футболист Марко Матерацци, в прошлом защищавший цвета сборной Италии и миланского "Интера", дал эксклюзивное интервью YouTube-каналу сайта Vesti.kz. В нем он прокомментировал несостоявшееся назначение его соотечественника Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера сборной Казахстана.

Информация о том, что бывшая звезда "Милана" и сборной Италии может стать главным тренером казахстанской национальной дружины появилась в 2016 году. В марте того года он считался главным претендентом на пост, но в итоге его доверили Талгату Байсуфинову.

Как позже рассказывал Гаттузо, он уже подписал контракт и приезжал в Астану, но столкнулся с суровым климатом казахстанской столицы, который не пришелся по душе его супруге. В итоге это сыграло ключевую роль для отказа.

- В 2016 году появилась информация, что ваш бывший товарищ по сборной Италии Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером сборной Казахстана. Слышали ли вы об этом? И как бы вы отреагировали на такое назначение?

"Честно сказать, я не слышал об этом, и не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Но уверен, что он был бы рад тренировать сборную Казахстана. Он профессионал своего дела, он любит тренировать. Вы знаете, что он работал во Франции, в Греции, в Швейцарии, тренировал клубы. Для него важно работать с игроками и добиваться результата. Поэтому уверен, что он добился бы успеха в сборной Казахстана", - сказал 50-летний Матерацци.

Отметим, что Матерацци впервые в своей жизни посетил Казахстан. Он был приглашен в Астану на мероприятие Metaratings Top Awards, в рамках которой Vesti.kz был признан лучшим спортивным сайтом страны.