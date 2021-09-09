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Окреп для борьбы за попадание в РПЛ. О крутом прогрессе игрока казахстанской "молодежки" Кенесова

Окреп для борьбы за попадание в РПЛ. О крутом прогрессе игрока казахстанской "молодежки" Кенесова
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Одним из футболистов молодежной сборной Казахстана, ярко проявивших себя в матче отборочного цикла Евро-2023 с Данией (0:1), стал полузащитник Арман Кенесов. В этом сезоне 21-летний исполнитель добился значительного прогресса и уже выделяется на клубном уровне. Корреспондент Vesti.kz - о том, что будет ждать этого игрока дальше.

Матч квалификации к молодежному чемпионату Европы получился не самым лучшим, ведь казахстанская дружина его проиграла. Но по игре "молодежка" смотрелась очень достойно и симпатично, а выделялся в ней Кенесов, тончайше разрезавший оборону соперников своими проникающими передачами и диагоналями. Неплохо Арман умеет и прикладываться сам, что доказал в первом тайме, пробив издали, но вратарь с трудом парировал удар.

Все это мы уже отмечали в разборе прошедшей игры, в том числе и общий вклад Кенесова в уверенное выступление подопечных Кайрата Нурдаулетова. Но теперь поразмышлять о  прогрессе воспитанника "Иртыша" хочется еще глубже.

Как помнят любители Olimpbet-чемпионата Казахстана, первый полноценный сезон Кенесова в высшем дивизионе прошел в 2019 году. Тогда Арман провел 12 матчей в премьер-лиге за родной "Иртыш", забил гол в разгромной встрече против "Кайрата" (5:0), а также отметился ассистом в другой игре.

В октябре того же года Кенесов дебютировал в молодежной сборной, а до этого регулярно выступал за юношеские национальные команды разных возрастов и частенько за них забивал. Тогда Арману доверили провести на поле всего минуту в игре с Северной Македонией (1:1) в гостях. Но даже за это время Кенесов успел получить желтую.

Сезон-2020 Кенесов собирался провести там же, в Павлодаре. Но обстоятельства были против этого. Так сложилось, что это были последние мгновения для тогда еще существовавшего "Иртыша". Клуба не стало, а затем был приостановлен едва стартовавший чемпионат Казахстана, а виной всему пандемия.

Лишь спустя почти полгода, в августе, Арман подписал контракт с новым клубом и им оказался крепкий коллектив из второго дивизиона России - "СКА-Хабаровск". Этим трансфером тогда еще 19-летний Кенесов удивил (в хорошем смысле слова) многих.

Начал молодой футболист в новом для себя чемпионате и в тысячах километров от родного дома весьма уверенно. Тренерский штаб доверял Кенесову, и он старался делать упор на свою работоспособность на поле и технику. До конца года казахстанец провел за команду 18 матчей во всех турнирах, сделал один ассист, получил желтую карточку, а еще помог клубу в серии пенальти третьего круга Кубка России против воронежского "Факела", реализовав свой одиннадцатиметровый.

Несмотря на еще имевшуюся игровую практику (чаще выходил на замену), Кенесов не был задействован в последних трех матчах молодежной сборной в 2020 году. А к ноябрю Арман потерял место в составе клуба, в пяти случаях оставшись на скамейке, а затем вовсе оказавшись вне заявки. 

На сборах перед возобновлением чемпионата России Кенесов еще был в расположении СКА, тренировался, был в заявке на контрольные матчи. Но затем стало известно, что Арман возвращается на родину - клуб из Хабаровска отдал футболиста в аренду в "Кайсар".

В стане "волков" Кенесов не только вернул былую уверенность, но и вывел себя на новый уровень. К текущему моменту он провел все 25 матчей за клуб из 25 возможных - 19 в КПЛ и шесть в Olimpbet-Кубке Казахстана. Невероятный результат для молодого футболиста. Еще невероятнее то, что он действовал на разных позициях, играя левого защитника, левого вингера, атакующего и опорного полузащитника. Универсальность лишь добавила положительных качеств характеристикам Кенесова.

В 25 матчах он забил три мяча и сделал два ассиста, при этом проведя 14 матчей на позиции левого защитника. И это не смогло обойти вниманием тренерский штаб молодежной сборной. 

В марте он провел все три матча на товарищеском турнире среди молодежных сборных  - Кубке Анталии. В июне его выпустили на замену во втором тайме в матче с Бельгией (1:3), и даже в этой встрече Кенесов показал себя с хорошей стороны, создав несколько опасных ситуаций для партнеров. А в игре с Данией был вообще чуть ли не индивидуальный перфоманс в исполнении Армана, и это при большом объеме черновой работы.

До конца сезона "Кайсару" осталось провести по меньшей мере девять игр - семь в чемпионате и два в Кубке. В октябре также будут сборы для молодежной сборной и следующие игры в рамках отбора на Евро. Поэтому Кенесову необходимо так же ударно провести и концовку года, чтобы зимой вернуться в Хабаровск абсолютно новым, еще неизвестным для местных болельщиков Кенесовым. 

Возможно, что первый период Кенесова в России не задался как раз из-за психологической неготовности. Футболист еще не столь окреп для нового вызова, и если первое время удавалось компенсировать это за счет куража и эмоций, то позже, можно сказать, Арман приуныл. Но такой сезон в "Кайсаре" должен зарядить казахстанца по максимуму, поэтому аренда была верным шагом, игрок себя закалил.

В новом сезоне "СКА-Хабаровск" предпримет очередную попытку выйти в премьер-лигу. По итогам девяти туров клуб набрал 17 очков, и сейчас он делит третье место с "КАМАЗом" и "Факелом". Если команде удастся и дальше успешно вести борьбу в турнирной таблице, то зимнее возвращение Кенесова добавит амбициям хабаровского клуба новые краски и возможности.

Если же все будет идти по столь положительному плану, то не за горами будет и возможный опыт Кенесова в премьер-лиге России. И сейчас нам остается лишь пожелать молодому футболисту удачи и крепкого здоровья, чтобы все это действительно стало реальностью. 

В августе Арман создал семью, сыграв свадьбу. Возможно, это еще больше замотивирует игрока на дальнейшем профессиональном пути.

Отметим, что контракт Кенесова с российским клубом действует до конца июня 2023 года.

"Удаление справедливое, но...". Экс-футболист молодежной сборной Казахстана разобрал матч с Данией

Фото: КФФ©

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Дания Кенесов Арман Кайсар ФК СКА-Хабаровск Иртыш ФК Премьер-лига России КПЛ-2021 Кайрат ФК Кубок РК по футболу

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