"Удаление справедливое, но...". Экс-футболист молодежной сборной Казахстана разобрал матч с Данией

Бывший полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу Куаныш Абдуалиев прокомментировал результат встречи национальной команды до 21 года против сверстников из Дании в рамках отборочного цикла Евро-2023. Он отметил, что красная карточка, полученная Саги Советом, была показана по делу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая 7 сентября в Нур-Султане, завершилась поражением молодежной сборной Казахстана со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит на 78-й минуте сразу же после удаления защитника хозяев Совета.

- Можно ли сказать, что результат предопределило удаление? В следующей же атаке гости забили гол.

- Можно на этом сделать акцент, что, вот, удалили - и сразу пропустили гол. Но во втором тайме оказывалось сильное давление со стороны датчан, а наши ребята физически подсели, было видно. Возможно, не случись удаления, все равно у наших ворот возникли бы опасные моменты, потому что команда очень низко села. И эти моменты могли бы привести к голу. С другой стороны, если пересмотреть повтор гола, то все равно есть сомнения, мог ли там, с правой стороны, чем-то помочь команде Совет?

- Насколько удаление по делу? Мог ли судья пожалеть Совета, не показав вторую желтую?

- Смотрите, по этому моменту я получил дополнительную информацию, то, чего не видно по телевизионной картинке. Совет получил травму и упал за пределами поля, игра продолжилась. Уже потом он выкатился на поле. Если смотреть со стороны судьи, то это затяжка времени, и на любом уровне это наказывается желтой карточкой. Я думаю, пожалеть или подумать о том, что это вторая желтая, арбитр никак не мог. Совета тоже можно понять, его желание. Они играют в очень энергозатратный футбол, где-то мысли уже затуманились. Он хотел помочь команде. Не мог сделать это физически, но где-то мог потянуть время, выкатился на поле... Он хотел притормозить игру, дать всем отдышаться. Это было из хороших побуждений для команды, но он мог не подумать о последствиях и, возможно, забыть о своей первой желтой. Было видно по его реакции, что он не ожидал увидеть вторую желтую. Судья поступил верно, но и Совета понять можно. Можно понять наших болельщиков, кто находится в недоумении от этого удаления. Но когда рассматриваешь ситуацию со всех сторон, то понимаешь, что оно справедливое и арбитр не мог поступить иначе.

- Получается, что удаление удалением, но пропущенный гол им объяснить нельзя?

- Ребята наши были молодцы, в первом тайме они создавали моменты, их даже было больше. Особенно хочу отметить момент с ударом Широбокова. Была видна тренерская идея на матч, то, чем объяснялась смена схемы по сравнению с прошлой игрой. Забегания крайних защитников, все это проходило. Розыгрыш штрафного в исполнении Сагнаева и Кенесова, то самое забегание Астанова в штрафную. Все это наигранные комбинации. Было много моментов, хочется отметить всю команду, которая билась, играла, у всех горели глаза. Но во втором тайме уже подсели физически, а удаление Совета с этим связано напрямую. Красная по делу, но она не влечет за собой этот гол. Справедливым результатом для нашей команды была бы ничья.



- Перед матчем сборная Дании выглядела явным фаворитом, но по статистике все было не так однозначно. Учитывая то, что датчане забили лишь после удаления, 0:1 - это достойный результат?

- Да, это хороший результат. Тренеры могут понять, на каком они сейчас уровне. Были хорошие моменты по игре, создавали опасные ситуации, где датчане не знали, что делать, порой просто выбивая мяч вперед. Я такого от них не ожидал. Это благодаря желанию наших ребят. Есть моменты, над которыми нужно работать. К примеру, над физическими кондициями. Но это объясняется тем, что у многих футболистов нет постоянной игровой практики в клубах, а тут нужно выходить и играть против Дании, в составе которой более подготовленные игроки, имеющие постоянную практику. Но и для датчан это был первый матч в отборе, возможно, из-за этого первый тайм остался по моментам за нашими. Результатом всего этого будет то, когда вот эти футболисты "молодежки" будут играть в своих клубах, станут лидерами, уедут в Европу. Именно это будет результатом. Он будет виден через пару лет, останутся ли они на этом же уровне или будут прогрессировать. Это самое главное.

Напомним, что по итогам двух сыгранных туров в группе I на счету у подопечных Кайрата Нурдаулетова нет набранных баллов.

Ранее мы разобрали прошедшую игру и спрогнозировали дальнейший ход развития событий в группе.

Фото: КФФ©️

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