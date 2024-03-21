Оглашен состав сборной Казахстана на матч с командой Греции

Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на выездной матч с Грецией. Игра пройдет в Афинах в рамках полуфинальной стадии стыковых игр за выход на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер национальной дружины Магомед Адиев принял решение выпустить с первых минут следующих игроков:

Игорь Шацкий, Багдат Каиров, Марат Быстров, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Ян Вороговский, Ислам Чесноков, Абзал Бейсебеков, Бахтиер Зайнутдинов, Эльхан Астанов и Максим Самородов.

Бросается в глаза отсутствие в старте капитана Асхата Тагыбергена, полузащитника Рамазана Оразова и нападающего Абата Аймбетова.

Напомним, что матч Греция - Казахстан начнется в 00:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры доступна здесь.

Фото: КФФ©️