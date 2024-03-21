Официальный аккаунт Евро-2024 вспомнил о подвиге сборной Казахстана

Официальный Instagram-аккаунт грядущего Евро-2024 выложил публикацию, посвященную сборной Казахстана по футболу. В одном из последних постов предлагается вспомнить легендарный камбек команды в прошлогоднем матче с Данией (3:2), сообщают Vesti.kz.

"Этот камбек Казахстана 🤯", - гласит подпись к опубликованному посту с видео:

Напомним, что этот камбек состоялся 26 марта 2023 года в Астане. К перерыву казахстанская сборная проигрывала со счетом 0:2. Но во второй половине встречи команда перевернула ход игры и выгрызла победу со счетом 3:2.

Символично, что об этом камбеке официальный аккаунт чемпионата Европы вспомнил в день игры Греция - Казахстан. Она начнется в 00:45 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция исторического матча Греция - Казахстан за выход на Евро-2024