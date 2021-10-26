"Нужно брать пример с Роналду и Месси". Масудов - о фиаско сборной Казахстана в отборе ЧМ, натурализации и отмене лимита на легионеров

Известный специалист Вахид Масудов дал интервью KazFootball.kz, в котором поделился мнением о провале сборной Казахстана по футболу в отборе на чемпионате мира-2022, натурализиции и возможной отмене лимита на легионеров в казахстанской премьер-лиге.

– Вахид Юнусович, смотрели ли вы прошедшие матчи сборной против Боснии и Финляндии?

– Да, конечно, смотрел. Результат неутешительный. И Босния, и Финляндия обладали достаточным мастерством для того, чтобы добиться победы.

– Почему, по вашему мнению, сборная была так слаба относительно сентябрьских матчей?

– Думаю, был ряд причин, и никто не даст однозначного ответа. Только проанализировав игры, главный тренер может дать ответ на этот вопрос. Можно сказать, что Украина не совсем серьезно отнеслась к нам, тем не менее нам удалось зацепиться за очки с ними и в матче против Боснии и Герцеговины. То, что касается октябрьских матчей, я бы не сказал, что слабо. Босния не допустила тех ошибок, что допустила в первой игре. Они очень грамотно сыграли в обороне и не дали нам ничего создать в атаке. Думаю, свою роль сыграло отношение к нашей команде. После того, как мы отобрали очки у Украины и Боснии, настрой на нашу команду был уже другой.

– В этом отборе у нашей сборной не было "железного" основного вратаря, кто, по вашему мнению, должен стать номером один в сборной?

– Все видно в тренировочном процессе, кто лучше готов физически и психологически, тот и выходит на поле. Тем более есть опытный тренер по вратарям – Николай Родионов. К сожалению, так получилось, что Покатилов и Шацкий допустили ошибки. Хотя думаю, что в игре с Финляндией Шацкого должны были подстраховать защитники. Я бы отдал предпочтение Покатилову.

– Почему предпочтение отдали бы Покатилову?

– Мне кажется, он набрался международного опыта и он менее импульсивный, чем Шацкий. Игорь неплохой вратарь, тем не менее он более взрывной и импульсивный. Покатилов в этом отношении более хладнокровный, ну и Стас более уверенно играет на выходах.

– Как вы думаете, сильно ли не хватало сборной игроков "Тобола" – Нургалиева, Тагыбергена, Мужикова?

– Конечно, не хватало. Не хватало игрока, который может придержать мяч. Такими качествами обладают Мужиков, Нургалиев. Тагыберген с его сумасшедшим ударом, если бы он был здоров, то, думаю, главный тренер выпустил бы его на поле. Мы итак не богаты кадрами, и эти футболисты, безусловно, принесли бы пользу. Вы прекрасно видите по чемпионату, есть клубы, которые могут выпустить 11 легионеров, из-за чего не хватает места нашим футболистам. Хотя и клубы понять можно, они решают свои турнирные задачи. Я думаю, нам не хватает таких футболистов, как Бауыржан Исламхан. Может быть, мы и проиграли бы, но игра была бы более качественной.

Тройная боль, или один "черный день" из жизни казахстанского футбола

– Как, по вашему мнению, можно решить эту проблему, и виноват ли в этом лимит на легионеров?

– Есть проблема в том плане, что футболисты из ЕАЭС перестали приравниваться к легионерам. Нужно задать вопрос нашим футболистам – хотят ли они прогрессировать, и почему они не могут составить конкуренцию не самым сильным футболистам из стран ЕАЭС? Нашим футболистам нужно покопаться в себе, надо прибавлять во всех аспектах, ведь такая возможность есть. Строятся поля, федерация начала более жестко подходить к этим вопросам. Почему бы не расти с такими мастерами, как Томасов или Барсегян, которые решают матчи для "Астаны". Либо же Вагнер и Хосе Канте – рядом с ними растет Шушеначев, но это не должно быть разовым эффектом. В каждом клубе должна быть продуманная подготовка.

– Заговорили о мощных легионерах в нашем чемпионате. Сейчас есть слухи, что скоро Жоао Пауло получит казахстанский паспорт. Нужна ли натурализация нашей сборной и поможет ли она нам?

– Жоао Пауло – мастеровитый футболист, но уже в возрасте. Есть ли смысл? Даже не знаю, я бы предпочел игрока, который моложе. В целом я ратую за казахстанских футболистов, чтобы они прибавляли в мастерстве и играли за свою сборную. Это и есть патриотизм.

– В Сети также обсуждается вопрос о том, нужен ли сборной психолог. Как вы считаете, важен ли психолог в команде, и смог бы он решить некоторые проблемы в сборной?

– Не думаю, что психолог окажет позитивное влияние на сборную. Уже было множество таких примеров как в прошлом, так и сейчас. Психолог не знает футбол так, как его знают тренеры.

– Ну вот, например, тренер сборной Дании очень много говорил о психологической готовности игроков. Готовы ли наши игроки ментально к выходу на чемпионат мира или Европы или, по вашему мнению, эта готовность придет, как только игроки будут готовы функционально и технически?

– Все датские футболисты играют в топовых чемпионатах. Там выстроена очень хорошая вертикаль – от детского до взрослого футбола. Датские футболисты востребованные. Не думаю, что они день и ночь проводят с психологом. К тому же у нас мышление другое, наших футболистов все устраивает дома, поэтому, может, они никуда и не стремятся.

– Хорошо, понял вас, давайте вернемся к играм. Спустя долгое время, вновь в основе заиграл Дмитрий Шомко и, откровенно говоря, очень плохо смотрелся в матче с Боснией. Как вы считаете, сможет ли Дмитрий вернуться на былой уровень и помочь сборной?

– Соглашусь, он провел не очень хороший матч. Но все зависит только от него, захочет ли он выйти на те роли в сборной, на которых был раньше. Мастерства ему не занимать, но пока физическое состояние не очень хорошее. Тут возникает другой вопрос – дадут ли ему шанс проявить себя в следующих играх? Потому что на матч с Финляндией его даже не оказалось в запасе.

– Почему, по вашему мнению, не получает много игрового времени Алибек Касым?

– Те ребята, которые играют на его позиции, обладают большим опытом, поэтому главный тренер отдает предпочтение им. Но я думаю, что Алибек в этом году хорошо себя проявляет и он получит свой шанс.

– Ходит очень много слухов о том, что со следующего года полностью могут отменить легионеров. То есть клуб сможет заявлять хоть 25 иностранцев. Как вы думаете, эта мера поможет вывести наш чемпионат на новый уровень или будет еще больший регресс?

– Я против такой системы – нельзя набивать заявку одними легионерами. Наши парни должны получать свой шанс, для того чтобы развиваться. В еврокубках, где играли "Тобол", "Астана" и "Кайрат", их заявки практически полностью состояли из легионеров. И что мы получили? Они выступили не очень хорошо и повылетали из своих еврокубков. Так что, мне кажется, нужно более продуманно подходить к этому вопросу. Ну и к тому же мы должны понимать, что качественный легионер приедет к нам в чемпионат только за очень большие деньги.

– Все наши три сборные проиграли в один день и идут на последнем месте в своих отборочных группах. Прогресса уже нет очень много времени. Что не так с казахстанским футболом?

– Все должно начинаться с детского футбола. Тренер должен любить свое дело и получать за это хорошие деньги. Когда игрок приходит в команду мастеров, он уже должен быть обучен физически и тактически. А у нас бывает так, что, приходя в команду мастеров, им приходится учить игроков, как правильно бить по мячу, а в профессиональной команде у тренеров не хватает на это времени. Очень важно и желание самих футболистов расти. На сегодняшний день очень много футбола транслируется по телевизору. Нужно брать пример с Роналду и Месси, игроки-миллионеры, и у них все есть, но они каждый раз выходят на поле и демонстрируют свое мастерство.

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