Новому главному тренеру сборной Казахстана вынесли вердикт

Новости спорта Футбол Сборные
5 июня 09:49
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Бывший генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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"Могу только порадоваться за Станислава Саламовича. Специалист такого уровня не должен сидеть без работы. Если у него сегодня нет предложений от российских клубов, то почему бы и не воспользоваться предложением Федерации футбола Казахстана? Абсолютно понятное решение. Согласие Стаса вполне объяснимо.

Я уверен в том, что сборная Казахстана под руководством Черчесова будет бороться за выход в финальные турниры чемпионатов Европы и мира. Стас, по натуре, – максималист, и он будет ставить самые серьезные задачи перед коллективом", – приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.

Сообщалось, что соглашение Черчесова с казахстанской федерацией рассчитано по схеме "2+2". Российский специалист приступит к работе в национальной команде после товарищеских матчей против Армении и Азербайджана, которые намечены на 7 и 11 июня соответственно. Сборная готовится к этим играм под руководством Руслана Балтиева.

Метки:
Черчесов Станислав Сборная РК по футболу Футбол

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