Новичок сборной Казахстана сделал ассист и помог европейскому клубу разгромить соперника

Сербский футбольный клуб ИМТ, за который выступает новичок сборной Казахстана Александр Зуев, одержал крупную победу над "Напредаком", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд в рамках 14-го тура сербской Суперлиги завершилась со счетом 4:0. В составе победителей по дулю оформили Лука Лукович (5-я и 73-я минуты) и Милош Лукович (31-я и 70-я).

Зуев вышел в стартовом составе ИМТ и отметился ассистом на Луковича во втором тайме. На 74-й минуте его заменили.

После 14 туров ИМТ занимает 11-е место в таблице Суперлиги, набрав 14 очков.

Напомним, последним клубом 27-летнего футболиста были "Крылья Советов". Помимо "Спартака" Зуев выступал за "Ростов", "Рубин" и "Химки".

В июне 2023-го стало известно, что Зуев получил гражданство Казахстана и право играть за сборную этой страны. Полузащитник попал в расширенный состав сборной Казахстана на ноябрьские матчи отбора на Евро-2024.