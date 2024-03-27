Новичок сборной Казахстана рассказал о дебютном голе и желании играть в Европе

Полузащитник сборной Казахстана Адилет Садыбеков в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался относительно прошедшего матча с Люксембургом (1:2) и прокомментировал свой дебютный гол в майке национальной команды.

- Адилет, какие эмоции после забитого гола и дебютного матча в основе сборной?

- Мне очень приятно забивать за сборную. В первую очередь благодарю партнеров по команде и тренерский штаб за доверие.

- Адиев сказал, что мы не справлялись с динамикой соперника в первом тайме, ты это ощущал?

- Да, соперник был быстрее в физическом плане, мы старались компактно держаться, больше отбирать и вылетать в атаку.

- Ты отыграл полный матч, в плане физических сил чувствовал себя нормально?

- В конце первого тайма было тяжеловато, поскольку темп игры был высокий. Но так, все нормально.

- Тебя сравнивают с Серхио Бускетсом, как относишься к этому?

- Это приятно, когда сравнивают с лучшим опорником мира, но я отталкиваюсь от своей игры.

- Ты уже смотрел сообщения в телефоне, поздравлений наверняка много?

- Нет, я не смотрел, я далек от социальных сетей.

- Есть ли у тебя осознание того, что уже в ближайшем цикле ты возможно будешь безоговорочным игроком основы сборной?

- Я буду держать свою форму, больше играть, не останавливаться, работать над собой.

- В будущем видишь себя в европейском чемпионате?

- Конечно, стараемся развиваться, тренироваться и стать еще лучше.

Напомним, что сборная Казахстана в прошедших двух матчах уступила Греции (0:5) и Люксембургу (1:2), не сумев пробиться в финальную часть чемпионата Европы.