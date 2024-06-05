Нокаутировала соперницу после красной: футболистка сделала заявление

Новости спорта Футбол Сборные
5 июня 16:46
©instagram.com/ruthkipoyi/

Футболистка сборной Демократической Республики Конго Рут Кипойи извинилась за удар кулаком, нанесенный по лицу соперницы из женской команды Марокко Ясмин Мрабет, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в товарищеском матче, который был сыгран в понедельник и завершился победой марокканок со счетом 3:2. Кипойи на 63-й минуте была изгнана с поля за удар соперницы, которая толкнула ее перед этим.

"Я потеряла хладнокровие во время жаркого матча и повела себя так, что разочаровалась в себе. Ясмин, приношу свои искренние извинения. Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо, желаю тебе только самого лучшего. Мне очень жаль. Футбол - страстная игра, порой мы можем чувствовать себя обиженными, но мы должны контролировать свои эмоции. Я должна извлечь из этого урок и стать лучше. Товарищи по команде, тренерский штаб и болельщики, я подвела вас, но я сделаю все возможное, чтобы загладить свою вину перед вами в будущем", - написала Кипойи в Instagram.

Мрабет также прокомментировала этот эпизод.

"Во время соревнований могут возникать разногласия, неизбежно нарастает напряженность, но есть границы, которые никогда нельзя переступать", - сказала марокканка.

Метки:
Футбол Массовая драка

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