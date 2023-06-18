Нидерланды и Италия определили обладателя третьего места в Лиге наций

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Сегодня 21:04
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Сборная Италии заняла третье место в дивизионе A Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче за третье место итальянцы встречались в Энсхеде с командой Нидерландов. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Скуадры Адзурры".

На шестой минуте Федерико Димарко открыл счет. Спустя 14 минут Давиде Фраттези увеличил преимущество итальянцев.

Нидерланды на 68-й минуте благодаря голу Стивена Бергвейна отыграли один гол, но на 72-й минуте Федерико Кьеза вновь увеличил преимущество действующих чемпионов Европы.

На 89-й минуте "оранжевые" сократили отставание после гола Жоржиньо Вейналдума. Перед этим на 82-й минуте шведский арбитр Гленн Нюберг отменил мяч Ваута Вегорста.

Напомним, что в финале Лиги A сыграют команды Хорватии и Испании. Встреча пройдет в ночь на 19 июня в Роттердаме на стадионе "Де Кейп".

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Метки:
Лига наций

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