Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар не примет участие в ноябрських матчах сборной Бразилии по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Globo.

В октябре бразилец вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена – он принял участие в матче между "Аль-Хилалем" и "Аль-Айном" в азиатской Лиге чемпионов (5:4)

По информации источника, Неймар сам попросил не вызывать его в сборную Бразилии до конца года.

32-летний форвард договорился с Бразильской конфедерацией футбола, что его не вызовут на последние матчи сборной в 2024 году. Руководители организации согласились с тем, что игрок сперва должен получить игровую практику в "Аль-Хилале" и набрать оптимальные физические кондиции.

Таким образом, Неймар пропустит ноябрьские игры со сборными Венесуэлы (14 ноября) и Уругвая (20 ноября)в рамках квалификации чемпионата мира-2026.

Источник также отмечает, что Неймар вернется в состав национальной команды перед весенними матчами с Колумбией (20 марта) и Аргентиной (25 марта).

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