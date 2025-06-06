Неожиданным исходом завершился первый матч сборной Бразилии при Анчелотти

Завершился матч 15-го тура отборочного турнира к чемпионата мира-2026 по футболу в зоне Южной Америки, в котором сборная Эквадора принимала команду Бразилии, передаютVesti.kz.

Встреча прошла в Гуаякиле и завершилась со счетом 0:0. Эта игра стала дебютной для Карло Анчелотти в качестве главного тренера сборной Бразилии.

На данный момент Бразилия занимает четвертое место в турнирной таблице отбора ЧМ-2026 в Южной Америке, записав в свой актив 22 очка. Эквадор, в свою очередь, находится на втором месте, набрав 24 очка.

В следующем туре сборная Бразилии сыграет с Парагваем, а Эквадор встретится с Перу. Оба матча пройдут 11 июня.

Предудщим местом работы Анчелотти был мадридский "Реал", который он возглавлял дважды: первый период пришелся на 2013-2015 года, а второй - с 2021 по 2025 год. Итальянский специалист стал самым титулованныым тренером в истории "королевского клуба", завоевав в общей сложности 15 трофеев, в том числе рекордные пять кубков Лиги чемпионов.